Bayern Monaco, stangata dalla Uefa: mega multa e un divieto per i tifosi

Piove sul bagnato in casa del Bayern Monaco. Oltre ai problemi tra squadra e allenatore, la società dovrà fronteggiare anche quelli causati dai propri tifosi. La Uefa, riporta LaPresse, ha sanzionato duramente il club tedesco per il comportamento tenuto dai supporter in occasione della sfida contro la Lazio, valevole per l'andata degli ottavi di Champions League. Il Comitato di controllo, etica e disciplina della della confederazione europea ha disposto il pagamento di una multa dal valore che eccede i 50 mila euro per l'accensione di razzi e lancio di oggetti, nel dettaglio: 10.500 euro per aver lanciato oggetti e di 40.250 euro per aver acceso razzi per un totale di 50.750 euro. Inoltre, ha imposto il divieto di vendere ai propri sostenitori i biglietti per partecipare all'eventuale prossima trasferta sempre nella massima competizione europea.

