Bayern Monaco, Thomas Muller positivo al Covid-19

Thomas Muller, trequartista e leggenda del Bayern Monaco, è risultato positivo al Covid-19. Il tedesco non prenderà parte alla finale del Mondiale per Club contro il Tigres in programma oggi alle 19 all'Education City Stadium di Al Rayyan, in Qatar. Tra poco più di 10 giorni, i bavaresi saranno inoltre impegnati nel match valido per l'andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio. Resterà da capire se Muller riuscirà a recuperare in tempo.