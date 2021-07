Belgio, il ct Martinez: "Si sfidano le migliori di Euro2020. Ma su De Bruyne e Hazard..."

Alla vigilia della sfida valida per i quarti di finale di Euro2020 tra Italia e Belgio, i riflettori sono tutti per De Bruyne ed Eden Hazard. Il ct Roberto Martinez, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione sulle loro condizioni: "Non si sono allenati, ma ci saranno altre 24 ore che potranno solo che far bene in vista del recupero. È una corsa contro il tempo, non è pretattica ma stiamo lavorando in ottica del torneo e non della singola partita. Deciderà lo staff medico. Pretattica? No, l'approccio è quello di avere i giocatori a disposizione. Non si tratta di arroganza: per Eden è difficile, è un infortunio muscolare. Poi è un problema al legamento per De Bruyne, un altro tipo di infortunio".

LA GARA - "Secondo me giocano le due squadre più forti di questo torneo. Abbiamo vinto 14 partite tra qualificazioni e torneo come solo la Germania. È un peccato sfidarsi adesso, ma saremo pronti. Ho tanto rispetto per l'Italia che ha grandi individualità, tanta abenagazione e dinamismo. Difendono come squadra e la loro qualità migliore è il gioco, il merito è di Mancini". Poi sul ct azzurro, Martinez ha spiegato: "È molto tattico,ha forgiato la mentalità vincente e la sua mano si vede dal punto di vista psicologico, anche la sua competitività. In questa Italia vediamo i suoi concetti di gioco, dinamicmo e pressing".

