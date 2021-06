Belgio - Italia, a Euro 2016 fu trionfo azzurro: anche Immobile tra i protagonisti

Sarà il Belgio l'avversario dell'Italia ai quarti di finale di Euro 2020. Gli Azzurri affrontarono i 'Diavoli Rossi' anche nel girone dell'Europeo del 2016, una gara memorabile vinta per 2-0 dagli uomini di Conte grazie ai gol di Giaccherini e Pellè. Furono tanti i protagonisti in campo, alcuni dei quali ancora nel giro della Nazionale oggi. Oltre a Chiellini e Bonucci, titolari in quell'occasione, anche Ciro Immobile scese in campo disputando circa un quarto d'ora da subentrante. Venerdì con tutta probabilità il centravanti della Lazio guiderà l'attacco dell'Italia contro Lukaku e compagni e, insieme ai due difensori della Juventus, sarà uno dei pochi calciatori ad aver preso parte anche al match di 5 anni fa. Rimasero in panchina invece Insigne, Florenzi e Bernardeschi. Di seguito la formazione.

Italia (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi (78' Thiago Motta), Giaccherini, Darmian (58' De Sciglio); Eder (74' Immobile), Pellè.