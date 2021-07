Belgio - Italia, Mancini: "Sarà una gara importante, felici del nostro percorso"

L'Italia ha dimostrato in questo Europeo di avere cuore e potenzialità. Contro il Belgio l'asticella si alzerà inevitabilmente e gli Azzurri dovranno utilizzare anche la testa per sapere come e quando soffrire. Il CT Mancini, in conferenza stampa, ha spiegato com'è stato preparato il match: "Affrontiamo la miglior squadra in Europa insieme alla Francia, se sono in testa è perché hanno fatto bene ma cercheremo di vincerla. Ho grande rispetto del Belgio ma dovremo fare il nostro gioco e vedere quello che accadrà. La Svizzera ha battuto la Francia, l'Olanda è andata fuori con la Repubblica Ceca: gare facili ora non ci sono. Con Martinez ci siamo incontrati tante volte e ora il Belgio con la Francia è forse la miglior squadra al mondo: ci sono dei giocatori straordinari e cercheremo di vincerla. Siamo nella parte del tabellone più difficile, ora iniziamo da domani che sarà dura e difficile ma siamo consapevoli delle nostre qualità. Faremo la nostra partita, potremo aggiustare a gara in corso. Abbiamo un certo tipo di gioco, ce l'ha anche il Belgio, sarà una gara importante. Siamo felici di quel che abbiamo fatto fino ad oggi".

SOFFERENZA - "Ogni gara ti può rendere più forte se riesci a tirare fuori le cose in cui sei migliorato. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto 26 tiri in porta. Sono stati momenti difficili ma alla fine abbiamo vinto con merito. Non esistono gare semplici. L'Europeo ci insegna questo, squadre fortissime hanno sofferto".

OTTAVI - "Conoscevamo l'Austria, l'avevamo vista. Sapevamo le difficoltà che crea, per la mentalità, per la forza, perché era la prima a eliminazione diretta, sapevamo sarebbe stata più difficile".

PRETATTICA BELGA - "Mi sembra giusto... Sta preparando una gara importante come noi. Queste gare sono belle perché giocano grandissimi giocatori, sono i migliori del ranking da tre anni. Noi giochiamo bene. Vedere le squadre al completo per lo spettatore è bello, il bello del calcio è vedere tutti in campo".

RANKING EUROPEO - "Il ranking fa riferimento agli ultimi quattro anni, non credo ci siano errori: l'importante è vincere, sappiamo chi affrontiamo, non sono lì per caso".

FORMAZIONE - "Dubbi pochi. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati abbastanza bene. Poi aspettiamo domani, vediamo le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio. Divertirsi è alla base di tutti i lavori, è ancora più bello. Se ci ricordiamo di fare un gol più degli avversari è ancora meglio".