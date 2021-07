Belgio-Italia, sold-out all’Allianz Arena: ecco quanti spettatori ci saranno

Il countdown sta per terminare. L'attesa per Belgio-Italia è quasi finita. L'Europeo degli Azzurri e dei Diavoli Rossi passa per Monaco di Baviera. Chi vince va in semifinale dove affronterà la vincente di Spagna-Svizzera. Il calcio d'inizio è in programma venerdì alle 21. Come riportato da Ansa, sono stati acquistati in poche ore i circa 14.500 biglietti disponibili per la partita all'Allianz Arena. Causa Covid, la capienza dell'impianto sportivo del

Bayern Monaco è stata ridotta al 20%. Ci sarà comunque una buona rappresentanza sia di tifosi belga che italiani. La parola adesso passa al campo.