Bellantone (Ag. FIFA): "Immobile via già a gennaio? Vi dico che..."

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l'agente Fifa Davide Bellantone ha parlato della Lazio, del suo avvio in campionato, oltre che dell'apporto dei nuovi e di possibili uscite a gennaio. Di seguito le sue parole:

Da cosa sono derivate le difficoltà iniziali della Lazio in campionato?

“Secondo me dal fatto che si è cambiato tanto e il calcio di Sarri, molto improntato sulla circolazione rapida del pallone in mezzo al campo, non è semplice da metabolizzare. È come se fosse finito è ricominciato un ciclo”.

La doppia vittoria contro Celtic e Atalanta potrebbe aver rilanciato i biancocelesti?

“Secondo me sì. Io vedo una Lazio cresciuta. La palla ha cominciato a circolare come vuole Sarri e, soprattutto contro l’Atalanta, abbiamo visto i suoi principi di gioco tipici. Io sono molto fiducioso per quello che verrà”.

Tra i nuovi, chi ti ha colpito maggiormente?

“Mi risulta che Sarri abbia cercato con particolare insistenza Kamada, un calciatore che funge da fulcro per il tipo di circolazione del pallone che vuole lui”.

Hai parlato di ripresa. Verso quali orizzonti e obiettivi stagionali?

“Secondo me l’Europa. Ci sono tutte le carte in regola, per come è composta la rosa attuale della Lazio per poterci arrivare”.

A tuo avviso Immobile potrebbe partire già nel mese di gennaio?

“La risposta è nì. Nel senso che, se arrivasse una buona offerta dall’Arabia, Lotito la accetterebbe. È un discorso a mio avviso legato più alla sessione estiva. È un calciatore che ha dato tanto alla Lazio, ma che ha ora un limite di età. Però non è nemmeno da escludere che resti…”.

