Benevento, Inzaghi: “Spero di vedere Simone, ma la salute è più importante. Lazio? Crediamoci”

Pippo Inzaghi, tecnico del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sconfitta dei suoi contro il Sassuolo proiettandosi verso il prossimo match di campionato contro la Lazio. Queste le sue parole: "Abbiamo otto punti di vantaggio sulla zona retrocessione a otto giornate dalla fine. È tutte nelle nostre mani. Certo, un risultato positivo oggi ci avrebbe dato un grande slancio. In questo campionato abbiamo stupito molte persone, ma già dalla prossima dobbiamo tornare a fare punti. Ne servono almeno 7/8. Modulo? Ho dovuto cambiare spesso sistema di gioco per soccombere alle assenze nel corso dell'anno. Bisogna continuare ad avere la nostra spensieratezza anche se in questa fase dell'anno i punti diventano fondamentali. Andiamo avanti perché siamo sulla strada giusta. Sto tornando ad avere tutti a disposizione specialmente i trequartisti. Avere due moduli a disposizione è importante. Siamo vicini a un traguardo che coronerebbe il nostro percorso di due anni. Per centrarlo però c'è bisogno di pedalare forte.



SIMONE INZAGHI E LA LAZIO - "Mi auguro che lui e la sua famiglia stiano presto bene. Sabato dovrebbe avere il nuovo tampone. Spero che sua moglie possa tornare presto in salute, questa sera dovrebbe tornare a casa. I miei nipoti mi hanno fatto preoccupare molto. Trovarlo vicino a me in panchina mi farebbe molto piacere, nonostante sia una grande sofferenza. Ma la salute viene prima di tutto. Uno dei due ci rimane male? Per forza. Ci è già capitato di affrontarci dalla panchina. La Lazio è una grande squadra e allenata molto bene. Dobbiamo credere di poter far punti contro una squadra del genere".