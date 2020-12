Benevento - Lazio, altro passo falso: gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non riesce a tornare alla vittoria in campionato. A Benevento i biancocelesti non vanno oltre l'1-1 e non capitalizzano la prodezza di Immobile, al settimo gol stagionale in Serie A. Ora Napoli (domenica prossima) e Milan (il 23 dicembre) rappresentano il crocevia del cammino della squadra di Inzaghi. Di seguito gli scatti della partita del Vigorito.