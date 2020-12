Benevento - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

Turno infrasettimanale di Serie A. Il Benevento di Pippo Inzaghi ospita la Lazio di Simone: i due fratelli a confronto. Entrambi avranno il dovere di riscattare l'ultima sconfitta delle rispettive formazioni (contro Sassuolo e Verona). Sarà una gara dal sapore speciale, soprattutto per i due allenatori. Ma servirà sangue freddo e massima concentrazione: i biancocelesti non possono più permettersi passi falsi se vogliono rimanere agganciati al treno delle grandi.

La partita si giocherà martedì 15 dicembre alle ore 20.45 e sarà un'esclusiva DAZN. Il match andrà in onda su DAZN1, canale numero 209 del decoder di Sky visibile per chi avrà sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN. Benevento-Lazio sarà trasmessa anche in streaming sul sito di DAZN: basterà registrarsi e abbonarsi, per poi godersi la sfida tramite PC o scaricando l'app di DAZN su smart tv, smartphone o tablet.