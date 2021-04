Benevento - Sassuolo, giallo pesante per Tuia: non ci sarà contro la Lazio

Al minuto 55 di Benevento - Sassuolo, monday night della 30ª giornata di Serie A, Alessandro Tuia mette giù fallosamente Djuricic fermando l'azione offensiva neroverde. L'arbitro Marini non può far altro che mostrare il cartellino giallo al difensore centrale di Inzaghi. Ammonizione pesante per lui che era nella lista dei diffidati e, dunque, salterà il prossimo match di campionato all'Olimpico contro la Lazio, in programma domenica 18 aprile alle 15.