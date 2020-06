Benevento, traguardo ad un passo: Filippo Inzaghi a 3 punti dalla Serie A

L’obiettivo promozione è sempre più vicino per il Benevento di Filippo Inzaghi. Con la vitttoria di oggi per 1-0 sul campo della Cremonese con gol di Roberto Insigne, la squadra campana ha consolidato il suo primo posto. Il traguardo Serie A dista appena tre punti. I giallorossi guidano la classifica di Serie B, a +22 dal Cotone secondo e a +24 dal Frosinone di Nesta. In caso di vittoria nella prossima giornata, al Castellani di Empoli, gli stregoni conquisterebbero l’aritmetica promozione nella massima serie italiana con otto turni di anticipo, a coronamento della grande stagione da parte dei ragazzi di mister Inzaghi.