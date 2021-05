Benevento, Vigorito è una furia: “Mazzoleni uccide le squadre del Sud, deve uscire dal calcio...”

Oreste Vigorito è una furia. Il presidente del Benevento si è sfogato dopo il match perso 3-1 contro il Cagliari. Il patron ha criticato fortemente le scelte arbitrali di Doveri e in particolare di Mazzoleni al VAR. Il fatto incriminato è il calcio di rigore prima concesso e poi annullato ai campani sul risultato di 1-2 per un contatto tra Viola e Duncan. Di seguito le sue parole: "Credo che tutti abbiano visto cosa è successo. Si può fare a meno di filosofia. Tutti hanno visto tranne il signor Mazzoleni. Mi sono arrivati messaggi da Napoli. Se vogliamo uccidere una squadra del Sud si manda Mazzoleni. Non ho mai detto una parola sull'arbitro. Se gli arbitri non guardano nemmeno la Var... Hanno trovato solo un'altra scusa per le loro caz***te. Non sono un presidente normale, non ho mai detto nulla contro gli arbitri. Questi signori devono uscire dal calcio. Non è uno sfogo, ma una denuncia. Bisognerebbe analizzare le immagini".

Il patron se l'è presa anche con i giornalisti in studio a Sky Sport: "Non faccia commenti sulle mie parole, per favore! Metta in onda le immagini invece di parlare di sfogo. Parliamone adesso di errori, non domani. Non le pare strano che dopo sette giorni lo stesso tocco qui sia diventato leggero? Non era della stessa intensità di quello di Osimhen? Questo è un fallo o no? Non è uno sfogo”. Vigorito continua: "Non credo nella sfortuna, il Benevento è colpevole delle cose di cui è colpevole ed è innocente delle cose di cui sono colpevoli altri. Noi abbiamo gettato dieci punti, ma non sono colpevole di chi guarda il Var in maniera diversa di domenica in domenica. Non siamo più capaci come squadre medio-piccole di avere equilibrio nei risultati. Se l’intera stampa e l’intera tecnologia si comportano come oggi di questo non è colpevole il Benevento