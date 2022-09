Bergomi dà ragione a Sarri: "Rotazioni giuste, quest'anno un vero cambiamento nella Lazio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'immediato pre-partita di Midtjylland - Lazio, Bergomi ha parlato anche dei tanti cambiamenti di formazioni per i quali ha optato Maurizio Sarri. Opinionista Sky Sport, l'ex calciatore si è espresso in questo modo: “Quest’anno c’è stato un vero cambiamento all’interno della Lazio. Giusto fare delle rotazioni. Rimangono determinati punti fissi, per i quali è anche complicato trovare delle alternative. Ma credo sia corretta la valutazione di Sarri, ciò che sta facendo. In casa è ancora più facile, ma oggi si gioca fuori casa, domenica si va a Cremona”.

