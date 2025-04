Bergomi: "La Lazio ha fatto determinate scelte. Non far giocare Gila..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Al termine del derby tra Lazio e Roma, Giuseppe Bergomi ha parlato della sfida durante la puntata di Sky Calcio Club. L'ex difensore dell'Inter ha sottolineato la scelta di Baroni di far partire Gigot titolare al posto di Gila, rivelatasi efficace ai fini di contenere Dovbyk. Queste le sue parole:

“La Lazio, memore della partita di andata, ha fatto determinate scelte. Secondo me, anche non far giocare Gila e mettere uno un po’ più fisico è per non subire. Dovbyk non ha tirato fuori la prestazione, solo con il fisico e per come deve aiutare la squadra può fare di più".

