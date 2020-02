Bernabai: "La Lazio è giustificata a pensare in grande, però la rosa è corta"

Il mancato arrivo di Giroud ha generato più di qualche rimpianto. Anche se la Lazio resta forte e può pensare in grande, lo ammettano anche i più diretti dirimpettai dei biancocelesti. Nonostante la nota fede romanista, il giornalista Roberto Bernabai ha infatti incensato la squadra di Inzaghi. Prima, però, un pensiero al derby: "Lazio e Roma hanno ripetuto la gara dell'andata con situazioni capovolte, i giallorossi erano in grande condizione atletica" - ha detto a Radio Sportiva, prima di parlare dei biancocelesti - "La Lazio è giustificata a pensare in grande, i numeri la issano a gigante del campionato. Può dare fastidio lassù in vetta. Giroud? Il fatto che sia stato cercato è la prova che il club ci crede. Ora però la rosa è un po' corta in attacco".

