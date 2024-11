Besiktas, che caos! Il presidente si dimette e il tecnico viene esonerato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un colpo dietro l'altro per il Besiktas che, reduce dalla sconfitta in Europa con Maccabi Tel Aviv, ora si ritrova anche senza presidente. La sfida di ieri è stata persa dai bianconeri per 3 a 1, con Immobile che ha sbagliato il rigore del pareggio sul 2 a 2, e all'amarezza della sconfitta si aggiunge anche la sorprendente decisione del numero uno del club.

A darne notizia è stata la società stessa, attraverso il profilo Instagram, con una nota ufficiale in cui si legge: "Oggi, con una tristezza indescrivibile dentro di me - si legge nel post -, ho deciso di lasciare la mia carica di Presidente del Club per motivi personali. Il 3 dicembre 2023, con la vostra fiducia e il vostro sostegno, sono arrivato a questo onorevole dovere. Le mie esperienze in questo periodo avranno sempre un posto speciale nella mia vita. Ringrazio di cuore i nostri preziosi membri del Consiglio del Beşiktaş che non mi hanno lasciato solo su questa strada ma mi sono stati accanto con i loro voti e la loro fiducia. Il vostro sostegno mi ha ispirato e incoraggiato in ogni momento. Sono stato onorato di essere nella carica di presidente della grande comunità del Beşiktaş, dove ho mosso i primi passi indossando la sua uniforme all'età di 17 anni. D'ora in poi, sarò sempre onorato di sostenere il mio club come tifoso".

Non finisce qui, nell'ultima ora è stato comunicato anche l'esonero del tecnico Giovanni van Bronckhorst. A prendere la decisione sarebbe stato il direttore sportivo Huseyin Yuce.

