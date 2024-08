TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo weekend di Super Lig della stagione. Inizia il campionato turco con il Besiktas subito protagonista in trasferta contro il Samsunspor. Dopo la doppietta in Supercoppa, conferma da titolare per Ciro Immobile. L'ex capitano della Lazio guiderà l'attacco bianconero nel 4-2-3-1 di van Bronckhorst. Fischio d'inizio alle ore 20:45.