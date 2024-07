Besiktas, ora si sogna in grande: dopo Immobile, puntano un altro top-player

TUTTOmercatoWEB.com

L'idea di porsi limiti non sembra esser stata presa in considerazione in casa Besiktas. Dopo essersi assicurata Gabriel Paulista, Rafa Silva e Ciro Immobile, il club turco ha messo nel mirino un altro talento in cerca di rilancio: Marco Asensio. L'ex Real Madrid, oggi al Paris Saint-Germain, sarebbe infelice in Francia e si è messo a caccia di nuovi stimoli che potrebbe trovare nel progetto dei bianconeri, i quali dopo troppi anni di anonimato, ora vogliono tornare ai vertici della SuperLig, insediando Galatasaray e Fenerbahce. L'idea del Besiktas sarebbe quella di proporre un prestito, inserendo magari anche un'opzione di riscatto nell'accordo. Una ipotetica trattativa che qualora dovesse andare in porto regalerebbe a Van Bronckhorst un attacco da sogno.