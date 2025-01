Besiktas, serata nera per Immobile: escluso dall'Europa League e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata da dimenticare quella di ieri per Ciro Immobile e il suo Besiktas, il Twente li ha battuti grazie a un gol di Rots, arrivato nei minuti finali della gara, che ha mandato in frantumi ogni speranza di una possibile qualificazione ai playoff. L'ex capitano della Lazio termina così la sua avventura in Europa League, resa ancor più amara dall'ennesimo infortunio. Come riportano i media locali infatti, l'attaccante sarebbe stato sostituito dopo il primo tempo per un problema fisico.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE