Biava: "La Lazio deve crescere. Su Acerbi e Luiz Felipe..."

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Giuseppe Biava ha fatto il punto sulla stagione della Lazio a poco più di una settimana dall'inizio del girone di ritorno. Ecco le parole dell'ex difensore biancoceleste sulla squadra di Sarri: "La Lazio ha più discontinuità di risultati, alterna buone partite a degli scivoloni, sta facendo fatica a rimanere attaccata alle prime quattro. Sarri? Ha bisogno di costruire il suo gioco, poi la Lazio viene da 5 anni con Inzaghi e non è semplice cambiare in poco tempo. Bisogna lasciar lavorare Sarri, perché è un allenatore di primo livello. Acerbi e Luiz Felipe? Al di là dei numeri, la differenza è che con Inzaghi si guardava tanto palla e uomo, con Sarri si guarda solo la palla. La linea a 4 è più difficile da mettere in testa a chi per anni ha fatto tutt'altro tipo di gioco. Felipe forse era più adatto a tre, Acerbi è più esperto e forse sta trovando delle difficoltà forse perché manca ancora l'intesa lì dietro. E' questione di tempo e di abitudine a giocare insieme. Vedendo la classifica, ha più chance l'Atalanta di andare oltre il quarto posto o la Lazio di rientrare? Difficile, perché ci sono di mezzo anche le coppe. In questo momento l'Atalanta sta viaggiando bene e se continua a macinare punti può stare tranquilla. La Lazio ha bisogno di crescere nel gioco e trovare continuità di risultati. Ma avrà da battere squadre come la Juventus".