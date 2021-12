Bielsa dà ragione a Sarri: "Seri dubbi sul futuro del calcio professionistico"

Marcelo Bielsa ha ammesso di non apprezzare i cambiamenti che, negli ultimi tempi, hanno riguardato il calcio. Come il collega italiano, Maurizio Sarri, El Loco ha puntato il dito contro l'alto numero di gare a cui sono sottoposti i calciatori. Nella conferenza stampa che precede il match del Leeds contro il Crystal Palace, il tecnico ha parlato con toni duri della situazione: "Mi rende davvero triste come il calcio si stia deteriorando. Quello che è chiaro è che il calendario è così congestionato che non si prende minimamente in conto lo sviluppo della preparazione. Ecco perché ho i miei seri dubbi sul futuro del calcio professionistico, perché è continuamente commercializzato e ogni volta il prodotto diventa sempre peggiore. L'obiettivo è quello di vendere più partite, ma si ignora la situazione, non ci si preoccupa se le squadre sono in condizioni migliori per offrire migliori prestazioni. Utilizzo i termini che utilizza l'industria del calcio, ma per me è difficile ragionare in questi termini".

