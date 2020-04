Bilancio Covid-19 22 aprile: 107.699 positivi (-10), 25.085 morti (+437), 54.543 guariti (+2.943), -87 in terapia intensiva

AGGIORNAMENTO 22/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 107.699 unità con un incremento di 2729 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 25.085, con 437 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 54.543, con 2.943 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -87. Tamponi eseguiti: 63.101 Contagi totali: 187.327 (+3.370)

AGGIORNAMENTO 21/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 107.709 unità con un incremento di 2729 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 24.648, con 534 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 51.600, con 2.723 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -102. Tamponi eseguiti: 52.126. Contagi totali: 183.957 (+2.729)

AGGIORNAMENTO 19/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile: I positivi sono 108.257 unità con un incremento di 486 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 23.660, con 433 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 47.055, con 2.128 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -98. -26 sono ricoverati con sintomi. Tamponi eseguiti: 50.708. Contagi totali: 178.972 (+3.047)

AGGIORNAMENTO 18/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile: I positivi sono 107.771 unità con un incremento di 809 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 23.227, con 482 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 44.927, con 2.200 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -79. -779 sono ricoverati con sintomi. Tamponi eseguiti: 61.725. Contagi totali: 175.925 (+3.491)