Boca Juniors, De Rossi: "Con Zarate bei derby, mi ha accolto alla grande"

Si è presentato poco fa, alle 21 italiane e le 16 di Buenos Aires, Daniele De Rossi. Alla ‘Bombonera’ l’ex capitano della Roma, dopo la grande accoglienza ricevuta nei giorni scorsi, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a compiere la scelta di andare dall’altra parte del mondo. Al Boca Juniors il centrocampista italiano ha ritrovato anche Mauro Zarate e Carlos Tevez, vecchi avversari in Serie A. Proprio l’ex attaccante della Lazio lo aveva accolto nei giorni scorsi con un post su Instagram. De Rossi in conferenza stampa ne ha parlato così: “Con Mauro e Carlos c’è stata grande rivalità negli anni, forse più con Mauro perché la dimensione romana è più legata al derby che poi è anche sentito qui con il River, pur se in maniera un po’ diversa. In quegli anni la Lazio era molto forte come noi e abbiamo fatto belle partite contro. Ci siamo dati qualche botta, ma sempre con grande rispetto. Carlos invece ha sempre giocato in squadre superiori un gradino superiori alla mia, ma abbiamo giocato spesso contro. Parliamo di un campione che verrà ricordato per anni nel calcio europeo e sudamericano. Loro mi hanno accolto in modo incredibile e questo mi emoziona ancora di più: è importante quando i tuoi compagni ti fanno sentire parte di loro. Voglio sentirmi uno del Boca, uno di loro”.

