Bodo/Glimt, crollo della squadra di Knutsen dopo l'Europa League: il dato

Un mese di maggio da dimenticare per il Bodo/Glimt che, di fatto, dopo aver battuto la Lazio all’Olimpico e aver conquistato la qualificazione alla semifinale di Europa League non ha praticamente più vinto.

La squadra norvegese ha subito un vero e proprio crollo iniziato proprio dal doppio ko contro il Tottenham che ne ha sancito l’eliminazione europea. Il gruppo guidato da Knutsen è stata infatti sconfitta in Coppa di Norvegia dall’Aalesund ed è andata ko in due delle ultime tre gare di campionato. Risultati che hanno fatto scivolare il Bodo al sesto posto in classifica, a 13 punti (con quattro gare da recuperare, al momento a -13 dal primo posto occupato dal Viking.

