Bodo Glimt-Roma, la gufata di Dazn: "Giallorossi nettamente superiori"

Una sconfitta pesantissima quella subita dalla Roma in Norvegia sul campo del Bodo Glimt. Gli uomini di Mourinho perdono il primo set con i gialloneri nella terza giornata della fase a gironi di Conference League. Nessuno si sarebbe aspettato un passivo così ampio per questo match, nemmeno Dazn che, sulla sua app, aveva presentato così la sfida: "Due vittorie su due e una sensazione di netta superiorità sulle avversarie. La Roma viaggia in Norvegia per proseguire la striscia e fare un passo in avanti decisivo verso il primo posto e la qualificazione"