Bodo - Roma, Mourinho: "Loro con più qualità di noi". Ma il valore della rosa...

Nessuno come la Roma in Europa ma il record non è certo di quelli positivi. I giallorossi hanno perso per 6-1 nella fredda Norvegia per mano del Bodo/Glimt squadra che occupa il posto numero 218 nel Ranking Uefa. Alla fine della gara il tecnico dei giallorossi José Mourinho ha commenatato il match affermando che: "A livello di formazione iniziale, loro avevano più qualità di noi". Peccato che non sia propriamente così: secondo i dati riportati da Transfermarkt infatti la differenza di valori nella rosa esiste eccome ma no certo a favore dei norvegesi. Gli undici della Roma scesi in campo avevao infatti un valore complessivo di ben 125 milioni di euro in confronto agli appena 8 milioni totali degli undici del Bodo/Glimt. Insomma, il solo El Shaarawy vale quanto i titolari della squadra di Kjetil Knutsen. Il paragone effettivamente fa fatica a reggere.