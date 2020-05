Bojinov: "La Lazio ha giocatori fortissimi. Chissà che non riesca a spuntarla..."

Ai microfoni di Radio Incontro Olympia è intervenuto Bojinov, ex di Lecce, Fiorentina, Juventus e Parma: "Se c'è mai stata la possibilità di giocare nella Lazio? No, non ricordo di aver mai avuto contatti. Nè con la Lazio, nè con la Roma. Forse c'è stato qualcosina ma nient di più. Se guardo al presente, la Lazio ha giocatori fortissimi, è bello vederla in quella posizione. Sta lottando con grandi squadre come Juventus e Inter, chissà che non riesca a spuntarla alla fine. Spero che il calcio possa tornare, togliere il calcio all'Italia è un po' come toglierle la pasta (ride, ndr)".