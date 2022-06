Bologna, Di Vaio: “Svanberg è pronto per una nuova esperienza”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Di Vaio è il nuovo direttore sportivo del Bologna. L'ex attaccante rossoblu si è presentato in conferenza stampa parlando anche di calciomercato in uscita. Queste le sue parole su due pezzi pregiati come Hickey e Svanberg, in scadenza nel 2023 e accostato di recente alla Lazio: "Hickey potrebbe essere uno dei nomi sacrificabili sul mercato, ma in caso di offerte non adeguate è possibile che rimanga con noi un altro anno. Per quanto concerne Svanberg, lui e il suo agente hanno idee diverse dalle nostre e intendono provare una nuova esperienza, il rinnovo è quasi impossibile e quindi lavoriamo per venderlo alle migliori condizioni possibili".