Bologna, giocatori e staff rinunciano a una mensilità: il comunicato

Il coronavirus ha colpito il calcio e imposto sacrifici di carattere economico. Il Bologna, tramite un comunicato ufficiale, ha reso nota la rinuncia di una mensilità da parte di giocatori e staff: "Il Bologna Fc 1909 comunica che, in considerazione della lunga sosta imposta dall’emergenza sanitaria, i calciatori della Prima Squadra e lo staff tecnico hanno dato, come i dirigenti, la loro disponibilità alla riduzione dell’emolumento annuo, in misura di una mensilità. La Società esprime apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato anche in questo momento dai calciatori e dai tecnici".

