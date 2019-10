Bologna - Lazio, i convocati di Mihajlovic: centrocampo risicato

Il Bologna ha diramato l'elenco dei convocati di Sinisa Mihajlovic per la sfida di domenica contro la Lazio. Rosa un po' corta, specialmente a centrocampo dove i rossoblu dovranno fare a meno dello squalificato Soriano. Problemi anche in difesa: non c'è Dijks, sofferente per una contusione al costato. Di seguito, ecco la lista completa.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Krejci, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

Centrocampisti: Dzemaili, Medel, Poli, Schouten, Svanberg.

Attaccanti: Destro, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.

