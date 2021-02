Bologna - Lazio, le probabili formazioni: Musacchio verso la panchina, Patric dal 1'

Calendario fitto, non c'è tempo per riposare. La Lazio chiamata subito a voltar pagina dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all'Olimpico. Sabato infatti i biancocelesti sono chiamati al Dall'Ara contro il Bologna a rialzare la testa. Inzaghi dovrà fare i conti ancora con le assenze di Radu e Luiz Felipe in difesa, entrambi operati, rispettivamente per un'ernia inguinale e alla caviglia. Non ci sarà nemmeno Escalante, fermato per un turno dal giudice sportivo. Fra i pali Reina è sicuro di un posto, in difesa probabilmente i dubbi maggiori. Rientrerà Hoedt dalla squalifica in campionato, ma l'emergenza difensiva continua. Probabile però che Acerbi possa spostarsi sul centro-sinistra, con l'olandese al centro e uno fra Patric e Musacchio a destra (lo spagnolo è in vantaggio sull'argentino). Potrebbe essere confermato in blocco il centrocampo, con Lazzari e Marusic esterni, Leiva in regia e Luis Alberto e Milinkovic ai suoi fianchi. Anche in avanti non sono previsti cambi: Confermato il tandem d'attacco Correa-Immobile. Caicedo e Muriqi pronti a subentrare in corso d'opera, anche se il Panterone sta combattendo contro una fastidiosa fascite plantare.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Mbaye, Dominguez, Poli, Juwara, Palacio, Skov Olsen, Vignato. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Armini, Parolo, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.