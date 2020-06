Bologna, Mihajlovic ancora cecchino infallibile: il video del club rossoblù - VD

"E se tira Sinisa è gol"... Era così negli anni in cui Mihajlovic deliziava i tifosi della Lazio con le sue punizioni, è ancora così 20 anni dopo. Sui propri canali social il Bologna ha pubblicato un video del suo allenatore, che è tornato a calciare da fermo. Povero Breza (terzo portiere rossoblù), che è riuscito soltanto una volta a parare e una volta è stato salvato dalla traversa: per il resto tutto come da copione, il piede del maestro Sinisa è rimasto il solito. E i tifosi biancocelesti per un attimo hanno rivissuto la tripletta contro la Sampdoria, il gol alla Fiorentina, oppure la prodezza di Stamford Bridge contro il Chelsea.

COMMENTO DI MANCINI - Sul profilo Instagram del Bologna è arrivato il commento del ct Roberto Mancini: "Una volta la mettevi". Soliti scherzi tra due grandi amici, tra due che hanno fatto le fortune della Lazio a cavallo del 2000. Sotto l'intervento del Mancio addirittura un tifoso ha invitato a portare Mihajlovic all'Europeo il prossimo anno con l'Italia. Sicuramente la Nazionale avrebbe un cecchino infallibile sulle punizioni.

