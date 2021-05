Bologna, Mihajlovic duro: "Brutta figura, mi è venuto il latte alle ginocchia"

Il Bologna si consegna alla Juventus che vince imponendosi per 1-4 contro i felsinei. Al termine della gara è un Sinisa Mihajlovic molto amareggiato quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport: "Mi aspettavo di giocare la partita, abbiamo giocato da dilettanti. Ci siamo salvati e bene penso che la gente questo lo veda. Se vedi oggi la mia squadra ti chiedi come sia possibile che non siamo retrocessi. Puoi perdere ma non puoi perdere e fare anche brutta figura. Una figura di quelle che mi ha fatto venire il latte alle ginocchia”.

