Bologna, Mihajlovic: "Mi arrabbio meno di prima, so tutto quello che i ragazzi hanno fatto per me"

Ko per il Bologna di Sinisa Mihajlovic battuto dalla Fiorentina di Italiano. Al termine della gara il tecnico dei felsinei ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta e anche com'è cambiato il suo modo di stare in panchina e vivere il match: "Io se mi devo arrabbiare mi arrabbio più nello spogliatoio rispetto a prima. Voglio essere più lucido. C'è un Mihajlovic che sta in panchina e si arrabbia meno di prima e uno che si arrabbia nello spogliatoio, anche se comunque meno rispetto a prima. Il carattere non è cambiato ma migliorato. Non conterò sempre fino a 10 ma non sono nemmeno più quello che non contava nemmeno fino a 1. Posso dire che sono condizionato perché so quello che hanno fatto per me quando non stavo bene. Oggi cerco di riflettere e di far riflettere prima di arrabbiarmi".