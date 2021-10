Bologna-Milan, Far West al Dall’Ara: sei reti, due espulsi e un autogol di Ibra

L'anticipo del sabato di Serie A va al Milan che supera 4-2 il Bologna non senza qualche problema. Al Dall'Ara va in scena un match tutt'altro che noioso con tanti episodi ed emozioni. I rossoneri entrano in campo con il piglio giusto e chiudono il primo tempo sul 2-0 (Leao, Calabria) e con la superiorità numerica per l'espulsione di Soumaoro. Nella ripresa i padroni di casa reagiscono e lo fanno in grande stile. Prima l'autogol di Ibrahimovic e poi la rete di Barrow riportano il risultato in parità. Poi le cose si complicano ancora di più per Mihajlovic che perde anche Soriano per un cartellino rosso diretto. I rossoblu si chiudono come possono, ma il Milan carica a testa bassa. Nel finale prima Bennacer e poi Ibrahimovic consegnano a Pioli la vittoria e il primo posto momentaneo in classifica aspettando il Napoli. Arnautovic e compagni escono dal campo a testa alta tra gli applausi dei tifosi orgogliosi della prova dei propri giocatori.