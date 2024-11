Bonini: "Lazio poco quotata, ma per lo Scudetto può essere un'outsider..."

L'ex centrocampista Massimo Bonini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com al premio 'La Clessidra' ad Anghiari, in provincia di Arezzo. In particolare si è espresso sulla corsa Scudetto in Serie A, che vede diverse squadre in pochissimi punti. Tra queste c'è anche la Lazio di Marco Baroni, attualmente seconda in classifica con Fiorentina, Inter e Atalanta. Queste le sue parole: "Favorita per lo Scudetto? Dico l'Inter, ma questo campionato può essere come quello vinto dal Verona. Una outsider, magari... Mi piace molto vedere per esempio Lazio e Atalanta, non quotate da vincenti ma giocano bene a calcio. Spero che vinca chi gioca il miglior calcio".