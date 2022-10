Bonolis, che stoccata a Xavi: "L'Inter insegna al Barcellona a giocare a calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter batte il Viktoria Plzen per 4-0, mentre il Barcellona retrocede in Europa League. Dopo la bellissima prestazione dei nerazzurri, il conduttore televisivo Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, durante un intervento ai microfoni di ‘Radio Nerazzurra’, ha parlato della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della sua squadra: “Se Xavi ha visto la partita dell’Inter negli spogliatoi e porta così bene, dovrebbe guardarle più spesso, così vedono anche come si gioca a calcio. Il passaggio del turno e l’eliminazione della Juventus sono state come la combo coca cola, patatine e cheesburger. Per gli ottavi è difficile fare una previsione dato che la gara si giocherà tra quattro mesi e con un Mondiale di mezzo. Sicuramente abbiamo un conto aperto con la fortuna".