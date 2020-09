Borussia Dortmund, due giocatori saltano la Supercoppa: hanno i sintomi del Coronavirus

Mercoledì sera si giocherà la Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ma i gialloneri non avranno a disposizione Burki e Sancho. Come comunicato su Twitter dal club, il portiere e l'attaccante non sono partiti per la trasferta di Monaco di Baviera a causa di sintomi respiratori riconducibili al Coronavirus, anche se entrambi sono risultati negativi al test.

ℹ️ Jadon #Sancho und Roman #Bürki (beide Atemwegsinfekt) fliegen nicht mit nach München. Die bei ihnen gestern vorgenommenen Corona-Tests waren negativ. — Borussia Dortmund (@BVB) September 29, 2020