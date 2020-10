Borussia Dortmund, Hummels: "Attenti a Immobile, dovremo marcarlo stretto"

Insieme al tecnico Lucien Favre, in conferenza stampa nel giorno di vigilia della sfida fra Lazio e Borussia Dortmund, è intervenuto il difensore Mats Hummels: "Come si gioca contro Immobile? Lo conosco, dobbiamo fare in modo di concedergli meno possibilità di trovarsi davanti alla porta. Lui è veloce e rapido, oltre che freddo davanti alla porta. Non vale solo per lui, ma in particolare nel suo caso dobbiamo stare molto attenti".



ASSENZE - "Sarà una sfida importante per noi, io gioco a memoria con i miei compagni. Dobbiamo aiutarci a vicende per gestire al meglio la gara di domani nonostante le assenze pesanti".

ESCLUSIONE NAZIONALE - "Le scelte del mister non si commentano mai. Spero di essere convocato per l'Europeo, poi staremo a vedere".

PANDEMIA E PARTITE RAVVICINATE - "Dobbiamo essere attenti e responsabili. Da giocatore dovremo fare il massimo, non è facile giocare ogni tre giorni pensando anche alle nazionali. Questa è una sfida grande per noi e per il mister".

