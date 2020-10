Borussia Dortmund, i numeri parlano chiaro: Lazio bestia nera per Favre

Un ritorno in Champions League del genere era difficile anche da immaginare. La Lazio travolge il Borussia Dortmund 3-1, meritando in lungo e in largo il successo. Lezione di Simone Inzaghi a Lucien Favre, incapace di cambiare in corsa il piano partita e fronteggiare lo spartito preparato dal tecnico biancoceleste. Per il mister dei tedeschi la Lazio rappresenta una vera e propria bestia nera e la sfida di ieri va a rimpinguare un bottino decisamente a vantaggio dei capitolini.

4 SU 5 - Quinto incrocio tra Favre e la Lazio e il bilancio parla chiaro: 4 vittorie biancocelesti e un pareggio. Il primo doppio confronto risale al febbraio 2013, quando il tecnico svizzero sedeva sulla panchina del Borussia Monchengladbach. All'andata, nel giorno di San Valentino, in Germania finì 3-3 con tre rigori concessi ai padroni di casa e doppietta di Kozak e gol di Floccari che regalano più di un sorriso alla Lazio di Petkovic. Al ritorno all'Olimpico iniziò la serie delle sconfitte per Favre: 2-0, Gonzalez e Candreva si prendono gli ottavi di Europa League, tedeschi eliminati. A cavallo tra ottobre e novembre 2017 altro doppio incrocio Lazio - Favre, nel frattempo approdato al Nizza. All'andata (19 ottobre) all'Allianz Riviera Balotelli illude i francesi, Caicedo e una doppietta di Milinkovic infliggono il secondo dispiacere all'allenatore svizzero. La partita di ritorno viene decisa in pieno recupero da un autogol di Le Marchand, dopo un colpo di testa di Parolo: Lazio matematicamente prima del girone di Europa League, il Nizza deve accontentarsi della seconda piazza. Dopo questo trittico di sconfitte in Europa League, è cambiato il contesto ma non il risultato: anche in Champions League Lazio batte Favre. E sono quattro.