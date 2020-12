Borussia Dortmund - Lazio: Immobile contro Haaland, sfida tra cecchini

La Lazio è pronta a scendere in campo questa sera contro il Borussia Dortmund. Una partita importantissima per i ragazzi di Inzaghi che possono centrare la qualificazione e anche il primato nel girone. Non sarà facile per i biancocelesti che sperano di replicare la gara d'andata, così come Ciro Immobile che già all'Olimpico ha punito i tedeschi con un gol e un assist. Questa sera sarà anche la notte della sfida tra il bomber della Lazio e Erling Haaland. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la difesa biancoceleste dovrà tentare in tutti i modi di contenere la furia del norvegese, un vero cecchino quando si tratta di gol. In Bundesliga ha segnato 10 gol in 8 partite, in Champions ne ha messi a segno 8 in 6 gare, davanti però avrà un altro osso duro perché Immobile, oltre a essere la Scarpa d'Oro in carica, in sole due gare ha siglato 3 reti in 162' minuti di gioco ovvero uno ogni 54', in campionato è a quota 8 in 9 presenze tenendo sempre conto anche dell'assenza prolungata causa Covid. Il numero 17 incontra anche il suo passato, tornerà al Signal Iduna Park in cerca della vendetta definitiva contro i tedeschi in quello stadio in cui nel lontano 2014 siglò tre reti in Champions.

