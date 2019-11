Bosnia - Italia, la vittoria per il ranking e per entrare nella storia

L’Italia di Mancini affronterà questa sera la Bosnia nella penultima sfida del proprio girone. Gli Azzurri sono già qualificati, ma è comunque necessario vincere. Per il ranking e per la gloria. Un risultato positivo permetterebbe alla Nazionale di preservare il posto da testa di serie nel sorteggio in programma il 30 novembre a Bucarest. Non solo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, con un successo migliorerebbe anche la sua posizione nella graduatoria generale, rendendo più agevole anche il sorteggio alle qualificazioni del prossimo Mondiale, in programma in Qatar nel 2022. In ballo, poi, c’è anche il record di vittorie consecutive dell’Italia da battere. Immobile e compagni sono riusciti, finora, ad eguagliare quello stabilito da Vittorio Pozzo a metà degli anni Trenta. Il tecnico jesino ha collezionato nove successi di fila, otto dei quali nelle qualificazioni all’Europeo, ottenuto con tre turni d’anticipo. Oggi può andare in doppia cifra.

