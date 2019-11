Sassuolo, De Zerbi: "Lazio? Sappiamo come metterla in difficoltà"

SASSUOLO LAZIO DE ZERBI - Dopo la sosta per le nazionali si tornerà a fare sul serio e la Lazio dovrà confermare il terzo posto. Alla ripresa per i biancocelesti ci sarà il Sassuolo. Roberto De Zerbi, tecnico dei neroverdi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la stagione della sua squadra: "Abbiamo una squadra giovane e forte che può dare tante soddisfazioni nel tempo. Sono tutti giocatori importanti per le rispettive nazionali". Contro i capitolini non ci dovrebbe essere Berardi, infortunatosi nei giorni scorsi. Un'assenza pesante come sottolinea il mister: "Si è fermato per un problema muscolare, speriamo di non perderlo per lungo tempo, anche se abbiamo giocatori in grado di sostituirlo, anche se con altre caratteristiche". Al Mapei Stadium arriverà la Lazio e De Zerbi sembra pronto: "La Lazio? È una squadra molto forte, pericolosa davanti. Affronteremo i biancocelesti cercando di far emergere le nostre qualità, in questo modo possiamo limitarli".

SASSUOLO LAZIO, LE PAROLE DI BOGA

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE