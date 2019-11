Sassuolo, Boga: "Ora un ciclo difficile, ma siamo in un buon momento"

Ripartirà da Reggio Emilia la Lazio dopo la sosta per le Nazionali. Per il Sassuolo, che nell'ultimo turno ha vinto per 3-1 il derby emiliano con il Bologna, sarà la prima di un trittico di partite molto impegnativo in cui i neroverdi affronteranno Juventus in trasferta e Cagliari in casa. Dopo Caputo, sempre attraverso i microfoni di Sky Sport, ha parlato anche una delle rivelazioni del campionato in corso, Jeremie Boga: "L’inizio è stato complicato, ma siamo in un momento positivo, giochiamo meglio e anche personalmente sto molto bene e sono migliorato. Le prossime saranno partite molto difficili da giocare, dobbiamo esprimere tutto il nostro potenziale e dobbiamo scendere in campo per vincere".

