Euro 2020, salgono a dieci le nazionali già qualificate: l'elenco

EURO 2020 - Francia,Turchia, Inghilterra e Repubblica Ceca. Cresce il numero delle nazionali già qualificate per gli Europei del 2020. Le quattro selezioni hanno staccato il pass ieri facendo arrivare l'elenco a dieci. Le quattro si aggiungono a Polonia, Ucraina, Spagna, Belgio, Russia e Italia che avevano già ottenuto la qualificazione. Restano ancora quattordici posti a disposizione e tutte le nazionali proveranno ad assicurarsi un posto per il primo Europeo itinerante che si disputerà in tredici città