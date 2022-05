Braglia promuove Carnesecchi: "Alla Lazio può far bene, ma va tutelato. E in passato..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha parlato, tra gli altri temi, di Carnesecchi. Il giovane estremo difensore è di proprietà dell'Atalanta, ma ha militato tra le fila della Cremonese nel corso dell'ultima stagione. Il suo nome è stato accostato anche ai biancocelesti, ma secondo l'ex portiere c'è bisogno di un attenzione in più della società nei suoi confronti. Di seguito le sue parole: "Lo step successivo è quello di affrontare un campionato diverso e la squadra diversa. Alla Lazio può andare bene, ma va tutelato, cosa che non ha fatto con gli altri portieri. Ma ha tutte le caratteristiche per diventare un buon portiere. Non è un campione, servono più campionati, ma è un buon prospetto".

