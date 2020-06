Brescia, caso Balotelli: l’attaccante viene allontanato dal centro sportivo

Mario Balotelli e il Brescia, una telenovela infinita. La vicenda si è arricchita quest’oggi di un nuovo capitolo: come riportato da Gazzetta.it, l’attaccante si sarebbe presentato 20 minuti prima dell’inizio dell’allenamento al centro di Torbole Casaglia. Tuttavia dopo un confronto con un dipendente della struttura, il giocatore sarebbe andato via, non avendo avuto il permesso di entrare dalla società. “Adesso dite che non voglio allenarmi…”, avrebbe poi detto l’ex attaccante del Liverpool ai cronisti presenti mentre lasciava il centro sportivo. Dopo il certificato medico presentato dal giocatore per non allenarsi, la richiesta di rescissione del Brescia, è arrivato l’allontanamento del giocatore dal centro sportivo delle Rondinelle. La parola fine tra Balotelli e il club di Cellino dunque, non sembra essere stata ancora scritta.