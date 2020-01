Brescia - Lazio, i convocati di Corini: confermate le assenze

Non ce la fanno Ndoj e Donnarumma, come previsto. Con tutta probabilità, dunque, il Brescia affronterà la Lazio con la coppia Torregrossa-Balotelli in attacco. Per il resto la rosa delle Rondinelle è al completo. Di seguito, ecco i convocati di mister Corini per il match contro i biancocelesti di domani.

Portieri - Joronen, Andrenacci, Alfonso.

Difensori - Sabelli, Mateju, Gastaldello, Chancellor, Cistana, Mangraviti, Magnani, Martella, Semprini.

Centrocampisti - Tonali, Spalek, Zmrhal, Morosini, Viviani, Bisoli, Romulo.

Attaccanti - Torregrossa, Ayé, Matri, Balotelli.