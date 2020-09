Brian Laudrup sconfigge il cancro: "Dopo 10 anni sono finalmente guarito" - FT

"Oggi, dopo 10 anni di cure e controlli, sono finalmente guarito dal Linfoma Follicolare! Un enorme grazie a questo fantastico e meraviglioso staff medico di Rigshospitalet". Così Brian Laudrup, ex calciatore che ha militato anche in Serie A, ha annunciato a tutti che ha sconfitto il cancro. La splendida notizia è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram, attraverso il quale ha voluto anche ringraziare lo staff medico che lo ha avuto in cura per tutto questo periodo. Di seguito la foto che lo ritrae con parte dell'equipe medica.